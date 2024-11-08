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〈電子五哥營收〉緯創10月營收年增逾2成 看好AI伺服器動能延續至2025年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 16:11

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緯創10月營收年增逾2成，看好AI伺服器動能延續至2025年。(鉅亨網資料照)

緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收達 962.85 億元，雖然呈現微幅月減，但年增超過 2 成。緯創管理層表示，AI 伺服器為緯創今年最重要的成長動能，也同步看好動能延續至 2025 年。 

緯創 10 月營收 962.85 億元，月減 0.6%，年增 22.8%；累計今年 1 至 10 月營收 8483.59 億元，年增 18.6%。至於三大產品 10 月出貨狀況，筆電 10 月出貨 180 萬台，月減 5.3%，年增 5.8%；桌機出貨 80 萬台，月對月、年對年持平。 


至於三大產品第四季展望，緯創管理層指出，預期第四季三大產品出貨都將與第三季持平；AI 伺服器與 GPU 部分，同樣呈現逐月、逐季成長，通用型伺服器第四季也將與第三季持平。 

若是以全年來看，預期筆電與桌機全年將小幅成長，顯示器則是持平；AI、GPU 伺服器同樣維持全年三位數成長的看法，通用型伺服器則是全年小幅成長。 

緯創說明，AI 伺服器為今年最重要的成長動能，且動能將延續至 2025 年，目前觀察相關需求仍非常強勁。 

緯創旗下緯穎 (6669-TW) 也同步公告 10 月營收，10 月營收 353.81 億元，月增 2.5%，年增 86.8%；累計今年 1 至 10 月 2803.08 億元，年增 38.57%。 

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緯創電子五哥AI伺服器GPU

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