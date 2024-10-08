〈電子五哥營收〉緯創前三季營收7520億元年增逾1成 看好AI伺服器續成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 16:38
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 969.04 億元，年月雙增，累計今年前三季營收達 7520.74 億元，年增逾 1 成。緯創持續看好，第四季 AI 伺服器出貨季對季將雙位數成長，年對年則有三位數成長。
緯創 9 月營收 969.04 億元，月增 7.9%，年增 24.4%；第三季營收 2729.14 億元，季增 13.3%，年增 24.9%；累計今年前三季營收 7520.74 億元，年增 18.1%。
至於 9 月各產品出貨狀況，筆電出貨 190 萬台，月增 11.8%，年減 5%；桌機出貨 80 萬台，月對月、年對年持平；顯示器出貨 80 萬台，月對月持平，年減 20%。第二季筆電出貨 520 萬台，季增 2%，年對年持平；桌機出貨 240 萬台，季增 4.3%，年增 2.1%；顯示器出貨 240 萬台，季減 4%，年減 7.7%。
緯創經營團隊表示，第三季筆電出貨季對季低個位數的小幅成長，桌機與顯示器第三季與第二季持平，預期三大產品第四季出貨將季對季持平。全年出貨部分，預期筆電全年持平至小幅成長，桌機有望呈現年增，顯示器則持平。
伺服器方面，緯創則說明，AI 伺服器第三季出貨較第二季呈現雙位數成長，預期第四季將持續呈現雙位數成長，全年則是三位數成長；通用型伺服器部分，則預期第四季較第三季持平至小幅成長，全年持續呈現成長態勢。
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