〈勤誠法說〉受惠AI伺服器、通用型伺服器同步增溫 Q3獲利年增1.58倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 15:11

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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (8) 日召開法說會，第三季受惠終端客戶 AI 伺服器優於預期，客戶陸續增加對各類應用的專案開發量，加上通用型伺服器需求逐步回溫，帶動第三季稅後純益達 6.44 億元，年增 1.58 倍，每股純益 5.34 元。

勤誠第三季營收 42.72 億元，季增 18.4%，年增 81.2%；毛利率 28.8%，季增 3.5 個百分點，年增 5 個百分點；營益率 20.9%，季增 4.7 個百分點，年增 8.9 個百分點；稅後純益 6.44 億元，季增 42.2%，年增 1.58 倍，每股純益 5.34 元

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勤誠累計前三季營收 106.52 億元，年增 63.4%；毛利率 26.6%，年增 4.6 個百分點；營益率 18%，年增 8 個百分點；稅後純益 14.62 億元，年增 1.77 倍，每股純益 12.14 元。

若以各產品前三季營收比重來看，伺服器 / 存儲機殼產品仍占最大宗，占 98%。勤誠指出，透握與通路商出貨，其中有 60% 營收的大型資料中心

若以出貨區域來看，美國市場占 50%，中國市場占 23%，歐洲地區占 5%，其他地區則占 22%。

展望第四季，勤誠指出，根據研調機構 Digitimes Research 預估，由於美系大型 CSP 業者連 2 季積極採購，墊高出貨基期，預期今年第四季全球伺服器將季減 5.2%，加上輝達 (NVDA-US)GB200 AI 伺服器機櫃開始出貨，因而放慢通用型伺服器出貨速度。