勤誠AI專案出貨優於預期 前三季營收突破百億大關

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展望第四季，勤誠指出，終端客戶的 AI 投資布局仍為關注重點，除了長期耕耘的 CSP 與 SI(系統整合商) 客戶外，也積極發展與 CPU、GPU 供應鏈的合作，目前搭載 GPU 及 ASIC 的 AI 伺服器專案皆陸續開發及出貨，加上近期通用型伺服器出貨回溫，有望進一步推升營運。