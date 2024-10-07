勤誠AI專案出貨優於預期 前三季營收突破百億大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 18:00
機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收達 14.7 億元，年月雙增，創歷年同期新高，累計今年前三季營收達 106.5 億元，突破百億大關。勤誠表示，受惠 AI 專案出貨優於預期，推升前三季營收接近去年全年營運成果。
勤誠 9 月營收 14.7 億元，月增 12.7%，年增 61.8%；第三季營收 42.7 億元，季增 18%，年增 81.2%；累計今年前三季營收 106.5 億元，年增 63.4%，也寫下歷年同期新高。
勤誠表示，前三季終端客戶需求暢旺，AI 專案包括 GPU、ASIC 及 MGX 出貨優於預期，搭配邊緣、存儲以及雲端各有不同客戶需求，推升勤誠前三季營收表現亮眼。
展望第四季，勤誠指出，終端客戶的 AI 投資布局仍為關注重點，除了長期耕耘的 CSP 與 SI(系統整合商) 客戶外，也積極發展與 CPU、GPU 供應鏈的合作，目前搭載 GPU 及 ASIC 的 AI 伺服器專案皆陸續開發及出貨，加上近期通用型伺服器出貨回溫，有望進一步推升營運。
此外，對於今年整體營運，勤誠對成長充滿信心，訂單狀況良好，也積極擴大全球布局，深耕更多各類客戶。
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