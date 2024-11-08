〈日股盤後〉日元走強、企業獲利趨保守 日經開高小幅收漲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-08 15:28

‌



在美股創高激勵下，日本股市 (8 日) 開盤大漲 1%，隨後在日元升值、企業獲利趨保守的隱憂下漲幅收斂，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 118.96 點或 0.3%，報 39500.37 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 0.93 點或 0.03%，收 2,742.15 點，終止連四天的漲勢。

‌



日本最新數據指出，當局在 7 月曾 2 度干預匯市，鑒於日元近期跌勢劇烈，最高匯率事務官三村淳周四發出強烈警告，準備採取行動，市場猜測當局正醞釀再度出手，日元聞訊走強，週五對美元匯率升值約 1% 至 152.87 日元。

日元走強也為企業獲利帶來壓力，三井住友 DS 資產管理公司首席市場策略分析師 Masahiro Ichikawa 表示，日本企業全年獲利預測有些保守。

個股部分，受到美股創新高的激勵，權值股軟銀上漲 1.58%，UNIQLO 母公司迅銷上漲 1.15%。