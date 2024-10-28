保瑞斥資8.7億收購美國罕病藥品牌 預估Q4完成交割

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 10:51

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保瑞 (6472-TW) 今 (28) 日宣布，董事會通過收購美國罕見疾病藥品開發公司 Pyros 全數股權，取得 Pyros 旗下關鍵罕見疾病品牌用藥，交割價金 2725 萬美元(約新台幣 8.7 億元)，預計今年第四季交割完成。

保瑞指出，透過此次股權收購所取得的罕病品牌用藥產品組合，除擴大保瑞全球銷售藥物在美國市場的產品渠道外，也可降低原本過於集中學名藥的營收組合，有助轉型具有專利保護優勢的品牌通路。

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保瑞說明， Pyros 在 2017 年成立，是美國本土一家專注於開發罕見藥物的專業製藥公司，目前以嬰幼兒罕見神經疾病為研發重點。旗下關鍵品牌用藥 VIGAFYDE 口服液，以及 VIGPODER 口服型粉末溶液皆為嬰兒點頭式痙攣 (Infantile Spasms) 的一線用藥。

其中，VIGAFYDE 已在今年 6 月取得美國 FDA 核准，並獲得孤兒藥資格，並在今年 9 月正式上市銷售。

保瑞今年第二季完成 Upsher-Smith 併購案後，即憑藉著其針對小兒神經用藥 VIGADRONE(vigabatrin) 口服懸浮液劑型及深耕多年的特殊藥局通路成功打入美國品牌學名藥市場。而 VIGADRONE 不僅是 Upsher-Smith 產品組合中營收成長最快、獲利最好的，也奠定保瑞在小兒罕見疾病用藥市場的地位。

在收購 Pyros 後，保瑞進一步將旗下全球銷售業務的目標市場，由原本單一且競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且獲利品質更好的 505(b)2 新藥組合，並且成為目前美國市場中唯一同時擁有 vigabatrin 口服懸浮液劑型與即用型 vigabatrin 液體配方的藥廠。

除了現有針對嬰兒點頭式痙攣的適應症外，Pyros 也持續研究其他相似神經專科罕見疾病適應症的藥證申請，希望透過既有通路及多年的專業銷售團隊，有效瞄準孤兒藥專業市場。

保瑞董事長盛保熙表示，此次收購有效擴展 Upsher-Smith 針對罕見疾病致力推行的「Promise of Support」計劃，也確實呼應保瑞年初在併購 Upsher-Smith 後訂定的長期發展策略。