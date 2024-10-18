保瑞考量後續營運規劃 不發放上半年度股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-18 18:00

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保瑞 (6472-TW) 今 (18) 日公告，因考量後續營運發展規劃，以及未來資金運用情形，為保留充裕的資金以作為業務拓展所需，董事會決議今年上半年度擬不發放股利。

雖然保瑞不發放上半年度股利，不過受惠合併效益逐步發酵，第三季營收表現亮眼，達 56.15 億元，季增 11.7%，年增 82.5%，寫下單季歷史新高；累計今年前三季營收達 135.01 億元，年增 22.8%。

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保瑞提到，受惠併購策略有效執行且持續整合，旗下全球 CDMO 代工業務事業體自 9 月起，併入美國無菌針劑 / 充填廠 (Baltimore 廠) 完整營收，加上台新藥 (6838-TW) 委託旗下眼科用藥製劑代工的桃園廠 (景德製藥) 負責 APP13007 的充填及包裝，已於 9 月正式出貨至美國，並上市銷售，推升 9 月全球 CDMO 業務營收較 8 月成長逾 2 成。

此外，USL 第二季正式併入保瑞，成為保瑞 100% 持有的子公司，雖因初期成本調整影響毛利率表現。不過法人認為，併購 USL 為保瑞進軍美國市場的重要布局，且 USL 已建立開發、營銷品牌學名藥的獨有渠道，隨著品牌學名藥銷售占比提升，有助改善毛利率改善，有望成長。