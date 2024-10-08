保瑞合併效益續加溫 Q3營收56億元再創新高

保瑞 ( 6472-TW ) 持續受惠合併效益發酵，今 (8) 日公告 9 月營收達 20.24 億元，年月雙增，連續 6 個月創新高，第三季營收 56.15 億元，同樣寫下單季歷史新高。

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保瑞表示，受惠併購策略有效執行且持續整合，旗下全球 CDMO 代工業務事業體自 9 月起併入美國無菌針劑／充填廠 (Baltimore 廠) 完整營收，加上台新藥 (6838-TW) 委託旗下眼科用藥製劑代工的桃園廠 (景德製藥) 負責 APP13007 的充填及包裝，於 9 月正式出貨美國且順利上市銷售，帶動 8 月全球 CDMO 業務營收較上個月成長逾 20%。