保瑞合併效益續加溫 Q3營收56億元再創新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 19:17
保瑞 (6472-TW) 持續受惠合併效益發酵，今 (8) 日公告 9 月營收達 20.24 億元，年月雙增，連續 6 個月創新高，第三季營收 56.15 億元，同樣寫下單季歷史新高。
保瑞 9 月營收 20.24 億元，月增 8.23%，年增 99.24%；第三季營收 56.15 億元，季增 11.7%，年增 82.5%；累計今年前三季營收 135.01 億元，年增 22.8%。
保瑞表示，受惠併購策略有效執行且持續整合，旗下全球 CDMO 代工業務事業體自 9 月起併入美國無菌針劑／充填廠 (Baltimore 廠) 完整營收，加上台新藥 (6838-TW) 委託旗下眼科用藥製劑代工的桃園廠 (景德製藥) 負責 APP13007 的充填及包裝，於 9 月正式出貨美國且順利上市銷售，帶動 8 月全球 CDMO 業務營收較上個月成長逾 20%。
此外，8 月銷售業務除美國市場表現穩定外，保瑞聯邦在台獨家代理的塩野義旗下保健營養品牌健視、健溫計畫首發上市，健康品牌愛斯飛特 (DX)B 群與大樹藥局檔期活動的開展，以及保瑞集團自有品牌保博適 (Dr. Bora) 飲豪爽通路曝光陳列增加，持續擴大保瑞集團保健品營養品銷售動能。
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