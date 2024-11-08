11外資與會！陸央行召開外資金融機構座談會 潘功勝：繼續堅持實施支持性貨幣政策

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-08 10:39

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中國人民銀行 (央行) 周三 (6 日) 召開外資金融機構座談會，聽取外資金融機構意見建議，研究進一步優化營商環境、推動金融業高水平對外開放有關工作。滙豐、香港東亞銀行、渣打、花旗、星展銀行、日本瑞穗、摩根大通、法國興業銀行、德意志銀行、加拿大蒙特利爾銀行、摩根士丹利等 11 家外資金融機構負責人與會並發言。

中國人民銀行黨委委員、副行長宣昌能主持會議，行長潘功勝出席與外資座談並發表談話。潘功勝指出，將繼續堅持實施支持性的貨幣政策，加強與市場溝通不斷提升服務質效。

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潘功勝在座談會中深入闡釋當前中國貨幣政策立場及貨幣政策框架調整有關考慮，介紹金融業高度開放及一攬子金融增量政策相關工作進展，聽取意見建議，並就各機構關心的問題交流回應。

潘功勝表示，中國人民銀行將穩步推進金融服務業和金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，促進貿易和投融資便利化，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，促進經濟持續回升向好、金融高質量發展。

各外資金融機構認為，今年來中國央行在深化金融業改革開放、改善經營環境、完善金融數據跨境流動管理等方面的系列舉措取得積極進展。近期推出的一攬子金融增量政策有力推動經濟高品質發展，維護金融市場穩定，外資對中國市場的預期和信心明顯提升，期盼進一步加強政策與市場的溝通互動，持續加強推動各項增量政策實施見效。

潘功勝指出，中國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變，尤其是一攬子金融增量政策發佈實施以來，國內外給予積極正面評價，有力提振社會信心。中國人民銀行將認真落實黨中央、國務院決策部署，把握好經濟增速和經濟增長品質、內部和外部、投資和消費的動態平衡，繼續堅持實施支援性的貨幣政策，加強與市場溝通，不斷提升金融服務質效。