法人：美政策向右轉促美元短線走強 債台高築3隱憂恐釀「灰犀牛」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 11:14

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美國大選結果底定，川普勝出，共和黨取得完全執政，本土法人出具報告，預期美國政策向右轉，對外採取美國優先的貿易政策，川普提出輕稅簡政可望有助緩解經濟過熱，Fed 貨幣政策將以降息因應，使得短年期美債利率走跌，債務問題將令長年期美債殖利率走高，但已達短線滿足點，預測美元短期因政策不確定性增加，美元暫時性走強。法人並點出美國政府債台高築恐造成三大問題，憂心出現「灰犀牛」危機。

在共和黨完全執政下，川普有機會對全部進口商品課徵關稅，但黨內尚有雜音，關稅措施可能採取針對特定國家、產業先行，頭號目標為主要貿易逆差來源國、貿易出口過度集中在美國的國家、美國主要貿易逆差產品。

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不過，若是川普執行新政策，導致美國經濟出現下行風險，聯準會就會展開預防性降息，且隨著財政赤字擴大，將迫使 Fed 維持比較寬鬆的貨幣政策，避免經濟危機成形。2025 年並無 Fed 理事更迭，川普只能口頭干預，否則就要重新任命聯邦金融監理官員，進一步影響監理力度與方向。

法人預期，選後川普新政府高機率調整現行拜登政府的財政支出及移民政策，美國經濟不再過熱，加上市場不確定性升高，Fed 祭出降息因應，殖利率曲線將呈陡峭化，預估短債利率降至中性利率以下，至於中年期債，目前利率水準略高於中性，經濟降溫可望讓利率降至中性，但幅度有限，長年期債則受到債務風險影響，利率走揚，但目前已達短線滿足點。

美國政府債台高築小心「灰犀牛」危機 美元走勢分三階段

本土法人直言，美國政府債台高築，「灰犀牛儼然成形」，按照目前美國財政支出規劃，每年財政赤字占 GDP 比重約 6-7%，在 2033 年達到 GDP 占比 120%，擔憂債務過高可能造成三大問題，一、利息支出增加排擠其他支出，難以執行財政政策刺激經濟；二、債務規模達到不可持續的臨界點，美國遭降評恐導致資產價格動盪；三、債信問題長期引發美元貶值。

對於美元未來展望，本土法人預期可分為三階段，短線上，由於選前市場已有避險性預期導致美元走強，川普若執行關稅等新政，將讓風險趨避情緒增強，驅動美元更為強勢。

中期來看，若川普能獲得認同，推出企業減稅等政策，那麼美國債信風險惡化的預期可能浮現，雙赤字將導致美元價值受到懷疑，美元可能走弱。

長線方面，若美國經濟在川普政策下成功加速，那麼美國經濟對比全球可能一枝獨秀，美元長期可能走強。