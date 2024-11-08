宇隆挑戰全年賺逾1個股本創高 搭AI浪潮推2項殺手產品
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-08 12:24
車用零組件大廠宇隆 (2233-TW) 第三季獲利成績亮眼，單季稅後純益 1.86 億元，年增幅高達 20%，每股純益 (EPS)3.11 元，創單季歷史新高，累計前三季達 EPS 8.6 元，已逼近去年全年的獲利水準；法人指出，由於第四季進入車用傳統出貨旺季，宇隆今年獲利有望挑戰賺超過 1 個股本的新高成績。
宇隆也透露，開始開發諧波減速機、RV 減速機等，不會在 AI 浪潮缺席。
宇隆第三季毛利率爲 37.86%，年增 1.53 個百分點，稅後淨利率爲 19.34%，年增 2.16 個百分點。
而宇隆前三季合併營收 27.69 億元，年增 12%，連續兩季創新高紀錄，稅後純益 5.18 億元，創下歷史同期新高，EPS 8.6 元。
宇隆說明，第三季主要受惠車用和自行車領域，其中，車用既有訂單量穩定爬升，整體車用領域營收連三個季度成長，凸顯公司深耕燃油車的策略成果，而自行車業務同步受惠終端需求回溫且適逢傳統產業旺季。
同時，宇隆持續優化產品組合，使前三季度毛利率得以維持高標。
展望第四季，宇隆樂觀看，業務將恢復傳統季節性樣態，營運動能保持穩健，而隨著全球供應鏈整合持續進行，將開發更多新產品以因應客戶需求。
其中，宇隆行星減速機自有品牌 TUF One 近年積極參與國際大展，目前進行中的「上海中國國際進口博覽會」TUF One 成功吸引買家目光，預計明年可開始增量出貨。
而宇隆著手開發諧波減速機、RV 減速機等，不會在 AI 浪潮缺席；醫療器材方面，宇隆台灣廠積極建置醫療生產線，未來可望提高醫療營收占比；而 E-Bike、氫燃料電池等多樣新產品也將為明年挹注營收。
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