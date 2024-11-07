5000億！除中國外亞股遭外資狂賣創近兩年半之最 這一國最慘 台菲逆勢吸金

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 17:06

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最新數據顯示，除中國外的亞洲股票市場上月出現資金大幅外流情形，主要因為投資人在企業獲利表現弱於預期、股票估值過高和債券殖利率上升後做出反應，加上對美國總統大選結果謹慎看待。

根據 LSEG 數據，外資在 10 月拋售印度、南韓、泰國、台灣、印尼、越南和菲律賓股票金額高達 153.8 億美元 (約 5000 億台幣)，創 2022 年 6 月以來最大月度賣出規模紀錄。

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受到對企業獲利低迷擔憂，加上中國宣布大規模救市政策後吸走部分資金轉戰陸股，外資上月從印度股市撤資 112 億美元，規模為亞洲市場中最大。

滙豐股票策略師 Prerna Garg 表示，印度股市每股獲利 (EPS) 高速成長，過去三年以年化 25% 的速度成長，但成長似乎正在失去動能，而與此同時，中國宣布大規模刺激政策，這改變了外資對當地市場的情緒。

LSEG 數據也顯示，令人失望的第三季財報也促使投資人減持亞洲股票，約 57% 的亞太中大型企業淨利表現遜於預期。

此外，南韓股市 10 月也遭外資連續第三個月賣超，金額達 34 億美元，泰國、印尼和越南股市資金則累計流出 21 億美元。

相反地，台灣和菲律賓股市上月則分別吸引外資資金流入 12.2 億美元和 1.06 億美元。

亞股今 (7) 日則漲跌互現，因市場正在權衡川普大勝對關稅等政策的潛在影響，以及聯準會 (Fed) 和其他央行即將做出的貨幣政策決定。

IG Asia Pte. 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，近期流入亞洲股市的資金仍將受到限制