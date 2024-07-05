蘋果軟板供應鏈台郡擬發行CB籌資30億元 最快Q3完成募集

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 09:26

消費電子產業今年可望迎來溫和復甦及成長，蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 擬發行 30 億元 (無擔保可轉換公司債) CB 籌資，今 (5) 日獲金管會申報生效，依排程，市場預估台郡此一籌資案可望在第三季完成募集。

企業迎接復甦商機，軟板廠台郡是繼今年以來嘉聯益 (6153-TW) 完成現金增資及 34 億元銀行聯貸案簽約後，另一家辦理發債籌資的蘋果供應鏈。

軟板產業去年以來一直受市場需求不振及包括來中國大陸同業殺價搶單的干擾，至第二季已略見到市場信心的恢復，台郡 2024 年第一季因出貨產品季降價及稼動率下滑因素影響之下，本業與 2023 年同期相同屬於虧損，在業外收益挹注之下，單季稅後純益 1776 萬元，季減 97.18%，年減 82.36%，每股純益爲 0.06 元。

台郡截至 2024 年第一季底的負債比率爲 37.39%，台郡並已向金管會送件擬發行 30 億元 CB 籌資，分為 20 億元及 10 億元各一筆，由元大證券主辦承銷，台郡此一籌資用途在償還銀行借款、購買設備、充實營運資金。台郡財務長熊雅士指出，台郡在相關未來發展看到成長及投資的契機，也將爲資金面預做準備。

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資軟板廠嘉聯益，在 2024 年初完成發行 4 萬張現增股籌資 7.2 億元，並在 4 月底臺灣銀行等聯合授信銀行團簽下 5 年期 34 億元的聯貸案償還既有金融機構負債暨充實中期營運週轉金。