蘋果軟板廠台郡H1稅後純益9835萬元年減85% 每股純益0.3元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 18:41

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積極由軟板生產切入開發高頻、高速傳輸模組的台郡 (6269-TW)，今 (12) 日公布最新財報，2024 年第二季稅後純益爲 8058 萬元，季增 3.54 倍，年減 85.61%，單季每股純益 0.25 元，2024 年上半年稅後純益 9835 萬元，年減 85.12%，每股純益 0.3 元。

台郡科技 2024 第二季營收爲 75.65 億元，毛利率爲 8.17%，季減 0.68 個百分點，年減 7.54 個百分點，2024 年第二季稅後純益爲 8058 萬元，季增 3.54 倍，年減 85.61%，單季每股純益 0.25 元。

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台郡 2024 年上半年營收 143.54 億元，毛利率 8.49%，年減 4.17 個百分點，2024 年上半年稅後純益 9835 萬元，年減 85.12%，每股純益 0.3 元。

台郡預估第三季的產值將與第二季相當。

台郡在積極切入目前正夯的 AI 伺服器需求有斬獲，台郡除在先前市場傳出的成功取得 AI 伺服器溫度感測模組供貨權之外，同時也在 AI 伺服器的高速傳輸模組獲肯定，預計在 2025 年放量出貨。

台郡以新斬獲形容新業務的推進成果，但新業務營收對 2024 年下半年營收貢獻並不顯著，目前預估下半年的整體營收將平穩發展，AI 相關產品在明年放量出貨。