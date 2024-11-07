客戶鋪貨需求旺季過 玉晶光10月營收跌破20億元 月減23.67%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-07 19:43

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蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布最新顯示，10 月營收 19.74 億元，月減 23.67%，年減 21.84%，也爲今年下半年來營收首度跌破 20 億元大關；2024 年前 10 月營收 197.01 億元，年增 13.45%。

玉晶光指出，10 月營收較 9 月下滑，主要是因為客戶鋪貨旺季高峰已過，接下來就看客戶產品上市後的銷售狀況來追加減訂單，但相較以往年度，今年第四季需求應該也不致太弱。

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玉晶光將在 12 日公布 2024 年前三季財報。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 日前公布 2024 年 10 月營收爲 65.48 億元，爲今年單月次高，月增 0.35%，年增 3.6%，與公司原預估出貨動能相符，大立光 2024 年 1-10 月營收 477.94 億元，年增 28.21%。