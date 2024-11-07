〈台股開盤〉川普勝選餘溫 台積電小跌10元開出後翻紅 上沖下洗300點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-07 09:51
美國總統大選不確定性解除，由美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，今晨美股收盤大漲，而台北股市今 (7) 日大盤在台積電 (2330-TW) 持穩之下，早盤雖然電子股弱勢，但在權值股護航之下指數翻紅，盤中震幅約 300 點，市場專家指出，台股有鋼鐵、塑化及金融的支撐，盤勢將維持高檔震盪。
台北股市今天早盤以 23180.01 點開出，較昨日收盤小跌 37 點，盤中最低 23132.94 點，最高 23432.91 點，預計全場成交值 4589 億元，早盤電子股指數小跌開出，在台積電股價翻紅後，電子股指數也隨之上揚翻紅，金融股指數上揚。
MSCI (明晟) 今天公布半年度調整結果，全球標準指數新增鈊象 (3293-TW)、健策（3653-TW）2 檔台灣成分股，刪除華邦電 (2344-TW) ；小型指數新增萬潤(6187-TW) 、台灣精銳 (4583-TW) 等 11 檔，刪除國光生 (4142-TW)、璟德(3152-TW) 等 23 檔台灣成分股，調整結果將在 25 日收盤生效。
資深證券分析師簡伯儀指 國總統大選結束之後，川普的接任可能不利台灣出口產業，但預計台股台股有鋼鐵、塑化及金融的支撐，且第四季生技股也有相對在基本面的支撐力道，台股將形成高檔震盪格局。
證券分析師簡黃漢成指出，在電子股方面，目前仍以 AI 相關及 CoWoS 的族群較爲有利。
台股權值股台積電早盤由黑翻紅，鴻海 (2317-TW) 上漲，聯發科 (2454-TW) 今上漲，但蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 股價早盤維持平盤。IC 載板類股走勢強勁，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 早盤上揚。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數走跌。
今晨收盤的美股主要指數表現上 ，道瓊瘋漲逾 1500 點，締歷史新高，創自 1896 年以來選後最佳漲幅。標準普爾 500 指數收盤強升 2.5%，那斯達克指數勁揚 2.9%，兩個指數也同步創歷史新高。鑒於川普降低公司稅與保護主義政策，有利於小型股，羅素 2000 指數狂飆超 5%。
美股收盤指數，道瓊指數大漲 1,508.05 點，或 3.57%，收 43,729.93 點。 那斯達克指數大漲 544.29 點，或 2.95%，收 18,983.47 點。S&P 500 指數大漲 146.28 點，或 2.53%，收 5,929.04 點。費城半導體指數大漲 157.74 點，或 3.12%，收 5,215.57 點。
美國電動車龍頭特斯拉有望從川普再度對中國和歐洲電動車課徵更高關稅中受益，加上執行長馬斯克 (Elon Musk) 是川普的重要支持者，特斯拉 (TSLA-US) 狂飆 14.75% 至每股 288.53 美元。
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