〈台股開盤〉川普勝選餘溫 台積電小跌10元開出後翻紅 上沖下洗300點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-07 09:51

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美國總統大選不確定性解除，由美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，今晨美股收盤大漲，而台北股市今 (7) 日大盤在台積電 (2330-TW) 持穩之下，早盤雖然電子股弱勢，但在權值股護航之下指數翻紅，盤中震幅約 300 點，市場專家指出，台股有鋼鐵、塑化及金融的支撐，盤勢將維持高檔震盪。

台北股市今天早盤以 23180.01 點開出，較昨日收盤小跌 37 點，盤中最低 23132.94 點，最高 23432.91 點，預計全場成交值 4589 億元，早盤電子股指數小跌開出，在台積電股價翻紅後，電子股指數也隨之上揚翻紅，金融股指數上揚。

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資深證券分析師簡伯儀指 國總統大選結束之後，川普的接任可能不利台灣出口產業，但預計台股台股有鋼鐵、塑化及金融的支撐，且第四季生技股也有相對在基本面的支撐力道，台股將形成高檔震盪格局。

證券分析師簡黃漢成指出，在電子股方面，目前仍以 AI 相關及 CoWoS 的族群較爲有利。

今晨收盤的美股主要指數表現上 ，道瓊瘋漲逾 1500 點，締歷史新高，創自 1896 年以來選後最佳漲幅。標準普爾 500 指數收盤強升 2.5%，那斯達克指數勁揚 2.9%，兩個指數也同步創歷史新高。鑒於川普降低公司稅與保護主義政策，有利於小型股，羅素 2000 指數狂飆超 5%。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.30% 輝達 (NVDA-US) 大漲 4.07%