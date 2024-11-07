刺激規模逾十兆人民幣？川普將重稅出擊 市場對陸明天加大刺激力道預期升溫

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 14:18

‌



美國共和黨總統候選人川普贏得 2024 年總統大選，專家最新認為，中國準備在周五 (8 日) 宣布的財政刺激計畫恐須加大規模。川普在競選期間威脅要對銷往美國的中國商品加徵至少 60% 關稅。

《CNBC》報導，川普在首個總統任期內加稅至少 10% 的作法並未削弱美國作為中國最大貿易夥伴的地位，但規模可能更大的對中關稅，將在中國的關鍵時刻推出。受房市場低迷和消費者支出不振影響，中國的經濟成長更依賴出口。

‌



曾任中國國家發改委首席經濟學家朱寶亮在花旗集團主辦的一場研討會上說，若川普將關稅提高到 60%，中國出口恐減少 2000 億美元，影響 GDP 達 1 個百分點。

今年 9 月 24 日以來，北京當局加強支持經濟成長的力度，中國全國人代會議常務委員會料將在周五結束的會議上批准額外財政刺激措施。

經濟學人智庫 (EIU) 首席經濟學家蘇月說，「為應對潛在的『川普衝擊』，中國政府可能會推出更大規模的刺激措施」，並稱中國全國人大會議與美國大選結果出爐時間重疊，顯示中國政府準備採取迅速行動。”

她預估刺激計畫將超過 10 兆人民幣 (約 45.5 兆台幣)，其中約 6 兆將用於地方政府債務互換和銀行資本重組，剩下 4 兆用於支持房市。

中國股市與香港股市今 (7) 日午盤均漲逾 1%，從昨日因川普重新上台的跌勢反彈，但表現仍遠遜於美股三大股指周三 (6 日) 齊創歷史新高。

紐約資產管理公司 WisdomTree 研究主管 Liqian Ren 指出，美中兩國股市表現差異顯示中國刺激措施將略高於基本情景。她預估中國政府每年將增加人民幣 2 兆至 3 兆元左右的支持，但由於川普行動充滿不確定性，中國可能不會推出規模更大的支持措施。

蘇月說，美國保護主義措施在共和黨獲得國會控制權後可能會加速，擴大對全球經濟的影響，並帶來重大下行風險。她預估，川普可能會在明年上半年普徵關稅，並可能透過援引《國際緊急經濟權力法》或《1974 年貿易法》第 122 條來加快這一進程。這些法案允許美國總統徵收高達 15 %，以因應嚴重的國際收支赤字。

美國數據顯示，美國對中貿易逆差從 2016 年的 3468.3 億美元縮小到去年的 2791.1 億美元。

蘇月估計，假設其他因素維持不變，美國對中國輸美產品加徵 10% 關稅，恐讓未來兩年中國實質 GDP 成長平均降低 0.3 至 0.4 個百分點。

萬得資訊技術公司的海關數據顯示，去年中國對美出口額下降 14% 至 5002.9 億美元，仍高於川普 2016 年上任前的 3850.8 億美元。