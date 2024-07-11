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鴻準轉投資生命體徵監測系統在美上市 拓展海外市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-11 18:53

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鴻準轉投資生命體徵監測系統在美上市，拓展海外市場。(圖：shutterstock)

鴻海 (2317-TW) 旗下機殼廠鴻準 (2354-TW) 今 (11) 日宣布，與轉投資的 Sotera Wireless Inc. 一同提供的 ViSi Mobile 生命體徵監測系統已經在美國上市，且在佛羅里達州醫療中心落地使用，進一步拓展台灣以及海外市場。 

鴻準說明，ViSi Mobile 生命體徵監測系統為 Sotera Wireless 在鴻準的投資及支援下，所開發的產品。ViSi Mobile 生命體徵監測系統為非侵入產品，用於 ICU 中可以及早發現患者病情惡化的早期跡象，並將數據提供給醫療人員。 

同時， ViSi Mobile 生命體徵監測系統也可以幫助醫療人員提高工作效率，透過遠端監測患者的生命體徵，減少醫療人員的工作負荷。 

Sotera Wireless 首席執行官李國俊表示，使用 ViSi Mobile 生命體徵監測系統除了可以讓患者有更好的治療效果，也可提供更具成本效益的醫療服務。 

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鴻海鴻準機殼醫療

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