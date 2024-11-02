〈熱門股〉鴻準搭上鴻家軍GB200出貨潮 獲法人狂敲5.2萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-02 09:59

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機殼廠鴻準 (2354-TW) 母集團鴻海 (2317-TW) 成為輝達 (NVDA-US)GB200 首個出貨的供應商，鴻準本身擁有散熱模組相關產品，除了風扇、氣冷產品，水冷產品也有望因 GB200 出貨雨露均霑，將持續配合集團 AI 伺服器的布局，近日獲法人大舉買進，本周大舉敲進 5.2 萬張。

鴻準本周漲幅達 12.1%，周三 (30 日) 亮燈漲停，周五 (1 日) 股價一度漲至 82 元，寫下 2018 年以來新高，且站上所有均線。三大法人本周大舉敲進鴻準，其中，周三三大法人更買超鴻準 6.6 萬張，且當日成交爆量 26 萬張，本周合計買超 5.2 萬張。

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鴻準目前營收比重以遊戲機為最大宗，第一季鴻準遊戲機營收占比為 59.9%，散熱模組占 26.4%，電腦機殼及機構件占 8.9%，新事業輕金屬占 3.5%，其他占 1.2%。

鴻準累計今年前三季營收 425.57 億元，年減 31.8%，主要受到日系遊戲機生命週期進到尾聲影響，今年前三季營收呈現年減。短期動能仍來自遊戲機，不過隨著年底客戶推出新款遊戲機，有望進一步挹注營收表現。

鴻準最近 6 個營業日平均成交量較最近 60 個營業日的日平均成交量放大為 5.84 倍，且當日成交量較最近 60 個營業日的平均成交量放大為 15.04 倍，被證交所列為注意股，投資人須注意股價波動。