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鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至10.08元，預估目標價為365元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.19元下修至10.08元，其中最高估值10.47元，最低估值9.24元，預估目標價為365元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.47(11.05)13.6716.39
最低值9.24(9.54)10.8713.89
平均值10.04(10.2)12.2514.84
中位數10.08(10.19)12.2514.87

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值60,547,23072,960,00077,820,000
最低值58,670,00065,413,00071,825,000
平均值59,215,94067,424,91074,678,870
中位數59,154,49066,752,49074,113,460

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.6513.8510.679.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,567,69768,744,70158,622,05051,119,408

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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