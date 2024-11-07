鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至10.08元，預估目標價為365元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.19元下修至10.08元，其中最高估值10.47元，最低估值9.24元，預估目標價為365元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.47(11.05)
|13.67
|16.39
|最低值
|9.24(9.54)
|10.87
|13.89
|平均值
|10.04(10.2)
|12.25
|14.84
|中位數
|10.08(10.19)
|12.25
|14.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|60,547,230
|72,960,000
|77,820,000
|最低值
|58,670,000
|65,413,000
|71,825,000
|平均值
|59,215,940
|67,424,910
|74,678,870
|中位數
|59,154,490
|66,752,490
|74,113,460
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.65
|13.85
|10.67
|9.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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