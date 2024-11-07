鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為122元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 10:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中華電(2412-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.84元下修至4.81元，其中最高估值4.95元，最低估值4.67元，預估目標價為122元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.95(4.95)
|5.32
|5.37
|最低值
|4.67(4.77)
|4.82
|4.92
|平均值
|4.83(4.85)
|5.03
|5.13
|中位數
|4.81(4.84)
|5.02
|5.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|229,295,630
|235,964,000
|238,090,470
|最低值
|223,860,000
|225,999,000
|233,354,600
|平均值
|227,488,310
|231,741,540
|235,947,040
|中位數
|228,073,000
|231,855,460
|236,171,550
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.76
|4.7
|4.61
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|223,199,260
|216,739,234
|210,477,948
|207,608,998
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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