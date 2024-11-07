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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為122元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 10:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中華電(2412-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.84元下修至4.81元，其中最高估值4.95元，最低估值4.67元，預估目標價為122元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.95(4.95)5.325.37
最低值4.67(4.77)4.824.92
平均值4.83(4.85)5.035.13
中位數4.81(4.84)5.025.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值229,295,630235,964,000238,090,470
最低值223,860,000225,999,000233,354,600
平均值227,488,310231,741,540235,947,040
中位數228,073,000231,855,460236,171,550

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.764.74.614.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		223,199,260216,739,234210,477,948207,608,998

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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