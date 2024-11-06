鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至2.79元，預估目標價為87元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.97元下修至2.79元，其中最高估值4.15元，最低估值2.3元，預估目標價為87元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.15(4.15)
|5.91
|6.52
|最低值
|2.3(2.38)
|3.69
|5.14
|平均值
|2.92(3.03)
|5.01
|5.87
|中位數
|2.79(2.97)
|5.1
|6.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,389,080
|35,720,320
|37,352,310
|最低值
|29,300,520
|32,555,060
|35,378,000
|平均值
|29,818,370
|33,697,910
|36,187,380
|中位數
|29,860,000
|33,142,000
|36,040,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.86
|4.94
|9
|8.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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