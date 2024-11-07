川普當選 谷歌樂漲4% 新政府管不管Big Tech？

鉅亨網編譯許家華 2024-11-07 13:37

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美國前總統川普順利贏得大選後，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周三 (6 日) 漲近 4%，跑贏大盤整體漲幅。標普 500 指數同日收高 2.6%。

投資者似乎期待川普將在監管問題上採取較寬鬆的立場，認為這將超越他與谷歌之間的個人矛盾。

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川普上個月 15 日在芝加哥經濟俱樂部受訪時被問及是否贊成拆分谷歌。他最初對該公司的看法較為負面，表示「谷歌擁有巨大的權力，對我非常不利」。但在被問及拆分問題時，他的口氣卻變得更加和緩，詢問道：「如果這樣做，是否會摧毀公司？」

他認為，谷歌可在不拆分的情況下確保公平性，但也表示谷歌對他的待遇非常不公。

這些評論與兩起針對谷歌的司法部訴訟有關。 2020 年，川普政府首次對谷歌提起反壟斷訴訟，該案最近以谷歌敗訴告終。儘管尚未進入懲罰階段，但司法部考慮的解決方案之一是拆分谷歌，分離 Android、Chrome 和 Google Play 應用商店。谷歌仍有機會對該裁決提出上訴，這恐是個漫長的過程。

美政府第二樁起訴谷歌的案件，係由拜登政府於 2023 年發起，主要涉及谷歌的廣告業務，司法部要求作為補救措施拆分谷歌，本月稍晚將進行結辯。

川普政府擁有相當大的自由裁量權來決定如何處理這些案件，考慮到川普對谷歌的複雜看法，未來的走向難以預測，但拆分的可能性似乎不大。中國的影響可能成為考量中的變數，川普及其他華盛頓人士可能會將谷歌的力量視為制衡中國的必要力量。

與此同時，臉書母公司 Meta (META-US) 周三股價下跌 0.7%，與大盤趨勢相悖。川普與臉書的關係也相當複雜，他因 2021 年 1 月 6 日國會騷亂被禁止使用該平台。在 2024 年 3 月的一篇 Truth Social 貼文中，川普稱臉書為「人民的敵人」。然而，Meta 執行長馬克 · 祖克柏近期的親和行為似乎改善了川普的看法。在 10 月 15 日的一次播客中，川普表示他現在「更喜歡祖克柏」，並相信他會保持中立。

祖克柏周三於 Threads 平台上發文祝賀川普選，表示「恭喜川普總統取得決定性勝利。作為一個國家，我們面臨著巨大的機會。期待與您和您的政府合作。」

然而，投資者應該記住，監管大型科技公司的問題已成為華盛頓的兩黨共識。 D.A. Davidson 的分析師吉爾 · 盧裡亞指出：「我預計在新政府下，對大型科技公司的監管將繼續加強。」