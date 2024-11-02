叫板谷歌！OpenAI推出ChatGPT搜尋功能 提供即時訊息 未來擬全體免費使用

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-11-02 08:31

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近日，OpenAI 正式在其 ChatGPT 平台上推出全新的搜索功能，這一功能的推出標誌著其在搜索引擎領域的重大進展，並對市場領導者谷歌構成了直接挑戰。

根據 OpenAI 的公告，這一新功能自周四起先向 ChatGPT Plus 和 Team 的付費用戶開放，以及 OpenAI 搜尋功能原型 SearchGPT 等待名單中的使用者。企業版和教育版 ChatGPT Enterprise 和 Edu 的用戶將在未來幾周內可以使用新功能，並計劃在未來幾個月內向所有免費用戶推出。

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新功能詳情

新搜索功能基於 GPT-4o 微調版本，允許用戶在使用 ChatGPT 時直接進行網絡搜索，無需再依賴傳統搜索引擎。當用戶提出問題時，ChatGPT 能夠即時提供答案，並附上相關網絡資源的鏈接。用戶也可通過點擊搜索圖標手動進行搜索，這一功能的推出將大幅提升用戶體驗。

OpenAI 表示，該搜索功能不僅能提供即時答案，還能涵蓋天氣、體育比賽、股票和地圖等資訊，並在聊天過程中提供來源側邊欄，讓用戶能夠更方便地查看訊息來源。

針對即時訊息，以股票來說，可提供當日和長線的股價走勢圖，計算出個股當前交易日的交易價較上個交易日的漲跌幅。

以天氣來說，ChatGPT 可以提供氣象網站中紐約市從週一到週五的天氣資訊。

新聞方面，如果搜尋古巴能源危機和停電相關的新聞，可以看到美聯社、路透社、金融時報等主流新聞媒體的報導標題，並提供來源。

市場反應與競爭分析

此次功能的推出引起了廣泛關注，尤其是在社交媒體上，許多用戶對比了谷歌的搜索頁面和 ChatGPT 的搜索界面，並對其潛在的競爭力表示期待。評論指出，這一功能的實現是谷歌和新興搜索工具 Perplexity 的結合，顯示出 AI 模型在訊息檢索上的潛力。

OpenAI 與新聞業廣泛合作，並認真聽取全球出版商合作夥伴的回饋，列出了 14 家搜尋功能的合作夥伴，包括新聞集團、時代雜誌、康泰納仕、美聯社、路透社、金融時報、Axel Springer 、Dotdash Meredith、大西洋月刊、GEDI、Hearst、Vox Media 以及法國媒體 Le Monde、西班牙媒體 Prisa（El País）。這些合作將有助於提升搜索功能的內容品質和可信度。

未來展望

根據 OpenAI 的說法，這一新功能的搜索模型使用了新型合成數據生成技術，並從今年 9 月推出的推理模型 o1-preview 中提取輸出。這一創新將使 ChatGPT 能夠在聊天中提供最新的體育比賽得分、股票價格和新聞資訊，並能夠在用戶的提問中深入挖掘上下文。

未來幾周內，企業版和教育版的 ChatGPT Enterprise 和 Edu 用戶也將獲得這一新功能，而 OpenAI 計劃在未來幾個月內向所有免費用戶推出。

結論