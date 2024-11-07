日本製鐵有信心 今年底完成收購美鋼案

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-07 16:50

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日本最大鋼鐵業者日本製鐵 (Nippon Steel) 表示，確認在今年底完成對美國鋼鐵公司 (U.S. Steel)(X-US) 的 141 億收購案，儘管準總統川普表示有意阻止這筆交易。

儘管遭到工會和即將卸任的拜登政府的反對，日本製鐵強調，這筆交易將有利於美國經濟和美國就業，並符合與全球最大的中國鋼廠競爭的政策。

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美國外國投資委員會（CFIUS）已將這筆交易的審查期延長至 12 月，但日本製鐵仍保持樂觀，稱交易「正朝著完成的方向推進」。

不過美國準總統川普 1 月上任後，可能會推行更加保護主義的政策，川普也多次表示他將阻止這項交易，讓這項收購案添加更多不確定性。

為促進收購獲得批准，日本製鐵已向美國鋼鐵及一個重要工會提供了社會保障和投資承諾。此外，如果收購成功，日本製鐵包承諾向美國鋼鐵公司旗下的業務投資 13 億美元，並出售其在阿拉巴馬州一家鋼廠的股份，以避免可能的反壟斷問題。

與此同時，日本製鐵公布，全年淨利潤預測從此前預估的 3,400 億日元下調至 3,100 億日元（20 億美元），主因是原物料價格走弱導致的庫存估值損失。