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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-1.61元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.64元上修至-1.61元，其中最高估值-1.12元，最低估值-2.11元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-1.12(-1.12)-0.520.07
最低值-2.11(-2.11)-0.83-0.19
平均值-1.64(-1.65)-0.62-0.03
中位數-1.61(-1.64)-0.580.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值7.00億9.43億12.31億
最低值6.94億8.65億10.35億
平均值6.99億9.09億11.66億
中位數7.00億9.13億11.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年
EPS-1.49-1.75-1.97
營業收入1.88億2.58億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEM

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