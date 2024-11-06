鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-1.61元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.64元上修至-1.61元，其中最高估值-1.12元，最低估值-2.11元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-1.12(-1.12)
|-0.52
|0.07
|最低值
|-2.11(-2.11)
|-0.83
|-0.19
|平均值
|-1.64(-1.65)
|-0.62
|-0.03
|中位數
|-1.61(-1.64)
|-0.58
|0.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.00億
|9.43億
|12.31億
|最低值
|6.94億
|8.65億
|10.35億
|平均值
|6.99億
|9.09億
|11.66億
|中位數
|7.00億
|9.13億
|11.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|EPS
|-1.49
|-1.75
|-1.97
|營業收入
|1.88億
|2.58億
|3.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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