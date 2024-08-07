鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-1.97元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.36元上修至-1.97元，其中最高估值-1.32元，最低估值-5.59元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.32(-1.65)
|-0.47
|0.21
|0.65
|最低值
|-5.59(-7.51)
|-1.98
|-1
|0.65
|平均值
|-2.87(-3.97)
|-1.01
|-0.35
|0.65
|中位數
|-1.97(-4.36)
|-0.94
|-0.05
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.00億
|9.53億
|12.70億
|15.96億
|最低值
|6.69億
|8.30億
|10.68億
|15.96億
|平均值
|6.89億
|9.19億
|12.23億
|15.96億
|中位數
|6.91億
|9.43億
|12.45億
|15.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|EPS
|--
|--
|--
|營業收入
|1.88億
|2.58億
|3.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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