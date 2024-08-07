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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-1.97元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.36元上修至-1.97元，其中最高估值-1.32元，最低估值-5.59元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.32(-1.65)-0.470.210.65
最低值-5.59(-7.51)-1.98-10.65
平均值-2.87(-3.97)-1.01-0.350.65
中位數-1.97(-4.36)-0.94-0.050.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.00億9.53億12.70億15.96億
最低值6.69億8.30億10.68億15.96億
平均值6.89億9.19億12.23億15.96億
中位數6.91億9.43億12.45億15.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年
EPS------
營業收入1.88億2.58億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEM

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Tempus AI, Inc. Class A40.656.36%

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