鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至15.8元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.56元上修至15.8元，其中最高估值16.9元，最低估值13.65元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.9(16.52)
|21.7
|24.09
|最低值
|13.65(13.65)
|16.15
|18.61
|平均值
|15.5(15.39)
|18.66
|20.8
|中位數
|15.8(15.56)
|18.37
|20.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|646.51億
|706.24億
|756.10億
|最低值
|520.15億
|579.36億
|640.62億
|平均值
|568.46億
|627.95億
|679.50億
|中位數
|561.34億
|617.72億
|663.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|14.03
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|營業收入
|446.75億
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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