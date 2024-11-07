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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至15.8元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 00:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.56元上修至15.8元，其中最高估值16.9元，最低估值13.65元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值16.9(16.52)21.724.09
最低值13.65(13.65)16.1518.61
平均值15.5(15.39)18.6620.8
中位數15.8(15.56)18.3720.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值646.51億706.24億756.10億
最低值520.15億579.36億640.62億
平均值568.46億627.95億679.50億
中位數561.34億617.72億663.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS14.0317.314.96-5.22-1.20
營業收入446.75億447.91億505.88億514.12億570.94億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

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