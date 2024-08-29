方舟伍德持續抄底 這回加倉這3檔！

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 10:21

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被譽為女股神的方舟投資 (Ark Invest) 執行長伍德 (Cathie Wood) 素來以成長型投資者聞名，在當前持續波動中，她周一再次增持她所青睐的 3 檔下跌股票，分别是 DraftKings、Shopify 和 Tempus AI，顯示出對其未來的信心。

1. DraftKings

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DraftKings(DKNG-US) 股價在過去一年內增長超過兩倍，但近期面臨增長放緩及市場競爭加劇的挑戰。根據最新報告，該公司最近一季度的營收增長率降至 26%，遠低於過去四年 63% 的平均水平。儘管如此，DraftKings 的用戶基礎仍在擴大，過去 12 個月內獲得了 840 萬獨立用戶，增長 35%。該公司第二季度的每月獨立付費用戶數達到 310 萬，比去年增長 50%。分析師預測，DraftKings 將在 2025 年首次實現全年盈利，這使得伍德願意在這一競爭激烈的市場中加碼投資。

2. Shopify

在伍德的投資組合中，Shopify (SHOP-US) 是她最大的持股之一。儘管該公司三個月前的財報令人失望，股價下跌 30%，但隨著第二季度表現的改善，股價已經回升。Shopify 的收入增長 21%，達到 20 億美元，剔除物流業務後增幅更是達到 25%。這一增長主要得益於其訂閱解決方案業務的蓬勃發展，該業務目前佔總收入的四分之一以上。伍德對 Shopify 的前景持樂觀態度，並將其視為主要投資。

3. Tempus

Tempus (TEM-US) 是伍德最新增持的股票，這家公司最近以 37 美元的價格上市。Tempus 專注於人工智能在醫療健康領域的應用，其平台目前已連接近三分之二的學術醫療中心和一半的腫瘤學家。該公司最新的財務報告顯示，營收增長 25%，達到 1.66 億美元，超出市場預期。面對股價的短期波動，伍德選擇在股價下跌 7% 時增持，顯示出她對 Tempus 未來的信心。

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