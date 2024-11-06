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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至50元，幅度約6.38%

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 10:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由47元上修至50元，調升幅度6.38%。其中最高估值57元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Tempus AI, Inc. Class A今(6日)收盤價為44.5元。近5日股價上漲6.38%，標普指數下跌0.86%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TEM市場預估目標價

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Tempus AI, Inc. Class A44.5-10.10%

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