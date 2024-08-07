鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至47元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由45元上修至47元，調升幅度4.44%。其中最高估值50元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Tempus AI, Inc. Class A今(7日)收盤價為40.65元。近5日股價下跌4.44%，標普指數下跌3.61%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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