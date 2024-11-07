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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至21.59元，預估目標價為237.28元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.25元下修至21.59元，其中最高估值23.98元，最低估值16.08元，預估目標價為237.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.98(23.98)24.8825.0424.1
最低值16.08(16.08)17.9318.4122.72
平均值21.4(21.62)21.8822.3723.62
中位數21.59(22.25)22.2223.1424.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,431.00億3,514.06億3,681.67億3,526.41億
最低值2,995.56億2,962.90億3,025.02億3,392.14億
平均值3,182.12億3,278.78億3,383.77億3,459.80億
中位數3,169.25億3,274.89億3,386.49億3,460.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.5315.1518.2613.2425.31
營業收入2,752.81億2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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