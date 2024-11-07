鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至21.59元，預估目標價為237.28元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.25元下修至21.59元，其中最高估值23.98元，最低估值16.08元，預估目標價為237.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.98(23.98)
|24.88
|25.04
|24.1
|最低值
|16.08(16.08)
|17.93
|18.41
|22.72
|平均值
|21.4(21.62)
|21.88
|22.37
|23.62
|中位數
|21.59(22.25)
|22.22
|23.14
|24.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,431.00億
|3,514.06億
|3,681.67億
|3,526.41億
|最低值
|2,995.56億
|2,962.90億
|3,025.02億
|3,392.14億
|平均值
|3,182.12億
|3,278.78億
|3,383.77億
|3,459.80億
|中位數
|3,169.25億
|3,274.89億
|3,386.49億
|3,460.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.53
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|營業收入
|2,752.81億
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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