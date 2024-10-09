鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.82元，預估目標價為38.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.82元，其中最高估值0.38元，最低估值-1.11元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.38(0.38)
|0.57
|0.26
|0.09
|最低值
|-1.11(-1.11)
|-1.2
|-1.27
|-1.25
|平均值
|-0.66(-0.66)
|-0.57
|-0.49
|-0.54
|中位數
|-0.82(-0.79)
|-0.66
|-0.45
|-0.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|58.76億
|60.34億
|62.74億
|64.98億
|最低值
|58.26億
|58.99億
|60.24億
|60.89億
|平均值
|58.55億
|59.52億
|61.54億
|63.36億
|中位數
|58.63億
|59.37億
|61.68億
|63.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-56.80
|-3.85
|20.27
|1.80
|0.12
|營業收入
|81.07億
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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