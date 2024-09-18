search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.79元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.73元下修至-0.79元，其中最高估值0.38元，最低估值-1.11元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.38(0.38)0.570.260.09
最低值-1.11(-1.11)-1.2-1.27-1.25
平均值-0.66(-0.64)-0.55-0.43-0.54
中位數-0.79(-0.73)-0.56-0.38-0.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.76億60.34億62.74億64.98億
最低值58.12億58.99億60.24億60.89億
平均值58.52億59.50億61.55億63.36億
中位數58.62億59.36億61.69億63.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-56.80-3.8520.271.800.12
營業收入81.07億71.55億64.11億57.87億57.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

相關行情

台股首頁我要存股
Frontier Communications Parent Inc35.86-0.25%

延伸閱讀


Empty