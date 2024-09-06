鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent IncFYBR-US的目標價調升至37元，幅度約5.71%
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 12:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至37元，調升幅度5.71%。其中最高估值61元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Frontier Communications Parent Inc評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Frontier Communications Parent Inc今(6日)收盤價為35元。近5日股價上漲5.71%，標普指數下跌1.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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