〈財報〉豐田汽車上季獲利年減20% 兩年來首見

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-07 02:30

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豐田汽車 (Toyota) 周三 (6 日) 公布最新財報，該公司純電動車轉型的過程中似乎遇到了困難，上季營益下降近 20%，不如市場預期，這也是兩年來首次經歷季度營業利潤下滑。

根據財報，豐田汽車上季營收報 11.44 兆日元，略低分析師預估的 11.41 兆日元；營益年減 20% 至 1.16 兆日元，不及分析師預估的 1.24 兆日元；淨利報 5,737 億日元，比去年同期的 1.28 兆日元下滑 55%。

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從銷量來看，受到中國汽車製造商的競爭等影響，豐田上季汽車銷量下降至 230 萬輛，去年同期為 242 萬輛。

儘管面臨挑戰，豐田仍維持了全年 4.3 兆日元的營益預測並提高全年的每股獲利預測，從去年的 75 日元上調至 90 日元。

豐田汽車董事長豐田章男先前表示，「只有電動車」的未來可能會導致汽車產業的失業。他指出，日本有 550 萬人從事汽車業，其中包括長期從事引擎相關工作的人。如果電動車成為唯一的選擇，包括供應商在內，這些人的工作將會失去。

值得注意的是，今年豐田汽車也因多次召回汽車而成為市場焦點，最近一次召回發生在 9 月。

當時豐田汽車召回 42,000 輛車，原因是缺乏延長停車距離的動力煞車輔助系統。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，這項召回影響了某些 2023-2024 年款的 Corolla Cross Hybrid 汽車。