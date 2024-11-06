正德Q3 EPS創4個季度高 明年各季均有新船交付 樂看獲利逐季增
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-06 18:27
散裝航商正德 (2641-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，單季稅後純益 1.87 億元，每股純益(EPS)0.6 元，季增 60.5%，年減 10%，創 4 個季度來高點，正德表示，隨著 9 月和明年各季預計各有 1 艘新船交付加入營運，業績和獲利將逐季成長。
正德第三季合併營收 4.26 億元，年增 21.83%，創同期新高，營業毛利 2 億元，年增 11.1%，稅後純益 1.87 億元，EPS 0.6 元，正德說明，第三季毛利季成長 8.52%，營業利益季成長 8.97%，而獲利大幅較上季增加主要是因汰舊換新出售 1 艘船舶所致。
而正德累計前三季合併營收 12.10 億元，年增 28.48%，創同期最佳，營業毛利 5.66 億元，年增 29.63%，稅後純益 4.57 億元，年增 67.4%，EPS 1.51 元。
正德表示，今年迎來 2 艘船舶加入營運，並與租家簽訂 3-5 年穩定租約，平均毛利率可達 45% 以上，推升業績動能。
而正德日前董事會決議再訂造 4 艘 6.35 萬噸輕便極限型 (Supramax) 散裝船，此為爭取到造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠 2027 年才有空檔的情況下，預計明年可開始交船，且已原則洽妥國際航商長期租約。
截至目前，正德船隊達到 18 艘，透過計劃性建造環保節能船隊、持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力。
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