正德Q3 EPS創4個季度高 明年各季均有新船交付 樂看獲利逐季增

散裝航商正德 ( 2641-TW ) 今 (6) 日公布第三季財報，單季稅後純益 1.87 億元，每股純益(EPS)0.6 元，季增 60.5%，年減 10%，創 4 個季度來高點，正德表示，隨著 9 月和明年各季預計各有 1 艘新船交付加入營運，業績和獲利將逐季成長。

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而正德日前董事會決議再訂造 4 艘 6.35 萬噸輕便極限型 (Supramax) 散裝船，此為爭取到造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠 2027 年才有空檔的情況下，預計明年可開始交船，且已原則洽妥國際航商長期租約。