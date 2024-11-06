川普勝選 美大選不確定因素消弭 法人看好這類ETF持續受惠
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 15:57
美國總統大選結果即將完全底定，福斯新聞網報導，川普獲得 277 張選舉人票，超過勝選門檻，甚至可能完全執政，不過，投信法人認為，有鑑於 AI 長線趨勢不變，無論哪位當選，半導體產業都可望持續受惠，建議投資人優先布局成長性高、且有殖利率保護的台股 ETF。
中國信託投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果即將底定，不確定性因素可望消弭，且 AI 相關企業公布財報，多數優於市場預期，例如 AI 概念股 Palantir Technologies(PLTR)，近期股價受惠優異財報，連番大漲，凸顯 AI 正開始發揮變現能力。
近期台股雖受美國大選干擾呈現震盪，但在台積電 (2330-TW) 日前法說唱旺後市下，已先為台股打了強心針，反而是提供投資人進場布局的機會，其中又以半導體與先進製程相關股票後市最受看好。
張圭慧表示，中信關鍵半導體 (00891-TW) 本月進行成分股調整，新增家登、中砂、矽力，剔除新唐、華邦電、愛普。其中，家登、中砂都屬於先進製程概念股，家登為全球半導體極紫外光光罩盒 (EUV Pod) 龍頭，而中砂切入晶背供電，可望成為埃米世代顯學。
至於電源供應龍頭廠矽力，受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。投資人仍長線看好全球半導體景氣回升、AI 半導體供應鏈前景看俏。
而中信小資高價 30(00894-TW) 成分股囊括台灣各產業中具代表性的「龍頭企業」，例如全球市佔率第一的伺服器遠端管理晶片 (BMC) 股王信驊 (5274-TW)，蘋概股股王大立光 (3008-TW)，以及伺服器大廠緯穎 (6669-TW)、高速傳輸龍頭廠祥碩 (5269-TW) 等，都是受惠 AI 高速發展的企業，「護國神山」台積電更「當仁不讓」為第一大持股，今年以來股價表現亮眼。
值得一提的是，00894 打破投資人對於「成長性高的股票，配息率低」的刻板印象，今年前三次配息，都繳出不錯的成績單，本月 18 日也將展開除息，每單位預估配息 0.6 元，單次配息率 2.79%，配發 0.49 元；00891 預估配息 0.49 元，單次配息率 2.66%，兩檔除息交易日為 11 月 18 日，11 月 15 日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為 12 月 12 日。
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