川普勝選 美大選不確定因素消弭 法人看好這類ETF持續受惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 15:57

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美國總統大選結果即將完全底定，福斯新聞網報導，川普獲得 277 張選舉人票，超過勝選門檻，甚至可能完全執政，不過，投信法人認為，有鑑於 AI 長線趨勢不變，無論哪位當選，半導體產業都可望持續受惠，建議投資人優先布局成長性高、且有殖利率保護的台股 ETF。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果即將底定，不確定性因素可望消弭，且 AI 相關企業公布財報，多數優於市場預期，例如 AI 概念股 Palantir Technologies(PLTR)，近期股價受惠優異財報，連番大漲，凸顯 AI 正開始發揮變現能力。

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至於電源供應龍頭廠矽力，受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。投資人仍長線看好全球半導體景氣回升、AI 半導體供應鏈前景看俏。