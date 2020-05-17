〈聯詠法說〉Q4營收季減1成以上 OLED TDDI明年Q2量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-06 15:36

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驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理王守仁表示，第四季儘管中國祭出舊換新政策，帶動部分急單需求，但整體消費性電子回溫力道仍顯不足，加上需求步入淡季，第四季營收季減 1 成以上，不過仍看好明年在新品如 OLED TDDI 推出下，營收將重返成長。

聯詠預估，第四季營收 240-250 億元，季減 10-14%，以美元兌新台幣匯率 32 元推估，毛利率 37-40%，營益率 17.5-20.5%。

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細分應用別，王守仁坦言，第四季因手機進入促銷期間，帶動需求成長，但其他應用都呈現季減情形，其中，電視有家電產品舊換新的急單貢獻，但面板生產端仍略微下滑，顯示器需求也較弱，筆電雖然 Chromebook 表現較佳但整體仍呈現下滑，車用也持續調整庫存。

王守仁補充，因客戶進入年底調整庫存，三大產品線第四季業績都會呈現季減，其中，SOC 進入傳統淡季，季減幅較大，大尺寸驅動 IC 也同步減少，小尺寸驅動 IC 季減幅較少，主要因 TDDI 需求增加，OLED 驅動 IC 則減少，車用驅動 IC 也持續庫存調整。

展望明年，王守仁看好，與 AI 相關需求仍是未來趨勢，因此預期 AI 手機、AI 筆電 / PC 等相關裝置問世後，將帶動換機需求，至於消費性電子產品需求仍相對不明朗，仍需要密切觀察，不過，聯詠明年會有不少新品推出，預期將帶動明年營收成長。