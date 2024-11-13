地價稅低於200元的省錢密技！繳稅刷這張綁數位券回饋150元幫你輕鬆減稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-13 11:54

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地價稅超強省錢密技來了！兆豐銀行特別將地價稅結合數位券，推出加碼優惠活動，11 月份民眾只要至台灣行動支付 App 開通兆豐數位券錢包，透過台灣 Pay 綁兆豐卡掃碼繳納地價稅，就可獲得 100 元數位券，可至全台高達 27 個商圈或店家抵用，若再搭配上兆豐卡本身的台灣 Pay 繳稅活動，不限金額信用卡登錄每筆可獲 25 元、金融卡每筆可獲等值 50 元的 500 點台灣 Pay 紅利點數，稅額低於 150 元者等於可以賺回 150 元好康，超級划算。

根據兆豐銀行統計，去年刷兆豐卡繳地價稅者，最低金額僅 101 元，恰巧超過 100 元免稅門檻 1 元，綜觀低於 200 元者則主要都落在台中 (26%)、高雄 (14%) 及新北市 (10%)，佔比合計高達 50%，像這類稅額較低者就很適合把握銀行推出的繳稅「不限金額」回饋活動，如兆豐銀行推出的台灣 Pay 綁卡繳稅送數位券 100 元，不僅會依信用卡或金融卡贈送 25 元或 50 元等值點數，透過掃碼馬上就可完成繳稅，不須出門舟車勞頓，在家就能輕鬆繳稅賺回饋。

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至於大額繳稅者，同樣可以利用銀行的分期優惠，如刷兆豐信用卡可享地價稅不限金額 3 期 0.88%、6 期 1.08%、12 期 1.68% 優惠利率，若用台灣 Pay 綁兆豐信用卡單筆滿 10 萬且分 12 期，每筆會加贈 300 元刷卡金，每人最高可回饋 10 筆共 3,000 元；綁金融卡單筆滿 5 萬元則會贈送等值 100 元的台灣 Pay 紅利 1 千點，有需要的民眾都可以視自身需求挑選適合的方案。