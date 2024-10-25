避免過度集中台股風險 中信2檔海外高股息ETF開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-25 15:23

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台股高股息 ETF 近年引發投資熱潮，22 檔規模已占整體台股 ETF 總規模逾 7 成，且成分股多以科技業為主，投資權重過於集中的風險。中信全球高股息 (00963-TW) 及中信亞太高股息 (00964-TW)，今 (25) 日展開募集的是首檔月配息機制的海外高股息 ETF，嚴選全球及亞太優質企業，不僅可發揮分散布局之效，亦可望創造更佳的股利率水準，為投資人錢進國際的新選項。

中國信託投信表示，國人偏愛高股息商品，目前台股 ETF 受益人數接近千萬人，尤以 22 檔台股高股息 ETF 的受益人數就超過 700 萬人；無論是規模還是受益人數，高股息 ETF 占比都超過 7 成。此外，台股高股息 ETF 有新台幣 1.51 兆元集中在科技股，雖然凸顯台灣科技業舉足輕重的地位，但同時也衍生投資過度集中單一產業的風險。

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中國信託投信指出，台股高股息 ETF 近年配息不錯，但海外高股息 ETF 市場正處萌芽階段，跨足海外高股息 ETF，可加入更多股票池選擇，提升投資股利率。此次募集的兩檔 ETF 中，訴諸全球市場的 00963 直接鎖定已開發國家市值 50 億美元以上 (既有成分股 1 至少 40 億美元)、且股利率大於 3%、自由現金流收益率大於 6% 的企業 (既有成分股大於 5%)，體質相對良好。

00963 經理人陳雯卿表示，00963 成分股剔除曝險國為台灣、中國大陸及香港的海外企業，因此收益分配全數均屬境外所得，納入最低稅負制計算，而個人更享有 750 萬的免稅額度且免健保補充費，相對具有稅負優勢。

另一檔 00964 則聚焦亞太區經濟實力最強的六大強國。經理人張苡琤表示，00964 追蹤 NYSE 亞太高股息指數，其成分股和目前台股高股息 ETF 成分股重複度低，且追蹤指數的前 3 大產業配置分布平均，金融占 33%、能源 21%、工業 19%，與台股高股息指數有 6 成集中在科技業形成互補，更凸顯出投資範圍更廣泛。對於想分散布局高股息 ETF 的投資人而言，可避免將雞蛋放在同一個籃子裡。