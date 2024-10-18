研調：2024年OLED監視器出貨年增達181% 微星、華碩急追搶市占

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-18 11:36

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研調機構 TrendForce 最新報告指出，2024 年 OLED 監視器市場受惠於新型 31.5 吋 OLED 面板的加入，將迎來爆發性成長，預計出貨量將達 144 萬台，年增率高達 181%，台系廠商華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 積極搶攻市占，挑戰戴爾 (DELL-US)、LGE(066570-KR) 地位。

報告指出，三星（Samsung）憑藉 49 吋 OLED 監視器的獨特優勢，預計將以 31% 的市占率穩居市場龍頭地位；LG 電子（LGE）則憑藉充足的面板資源和積極的新品開發策略，有望以 19% 的市占率位居第二。

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而台系品牌表現優異，華碩在高階產品的布局上不遺餘力，預計將與戴爾在市占率第三名的位置展開激烈競爭；微星則通過積極開拓新通路，成功實現了監視器出貨量的大幅提升，其 OLED 監視器市占率預計將躍升至 11%，穩居第五大品牌；技嘉 (2376-TW) 也因積極推出新 OLED 機種，市占率達 3%，躋身第六名。