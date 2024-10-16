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微星參展OCP全球高峰會 展出模組化架構、CXL技術多款伺服器

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-16 11:30

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微星參展OCP全球高峰會 展出模組化架構、CXL技術多款伺服器。(圖：shutterstock)

PC 品牌微星 (2357-TW) 日前參展 OCP 全球峰會，在會上展示了一系列創新伺服器技術，包括 OCP 模組化硬體系統 (DC-MHS) 架構的全系列主機板及伺服器、CXL 記憶擴展伺服器與 AI 伺服器。

微星此次重點展示了基於 OCP 模組化硬體系統架構的全系列主機板及伺服器，企業平台解決方案總經理許言聞表示，OCP 架構能為現代資料中心提供更高的部署靈活性和效率，新產品涵蓋多種規格，支援 Intel(INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 最新處理器，可滿足不同應用場景的需求。


除了 DC-MHS 架構，微星還展示了利用 CXL 技術的記憶擴展伺服器 S2301。這款 2U 伺服器平台搭載雙路 AMD EPYC 處理器，總記憶體容量可達 8TB，特別適合數據密集型工作負載，如內存數據庫和高效能運算應用。

在 AI 運算方面，微星推出了基於 NVIDIA MGX(NVDA-US) 架構的 CG480-S5063 和 CG290-S8023 伺服器，專門針對大型語言模型等 AI 工作負載優化。

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