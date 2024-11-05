零售商示警川普關稅恐讓美民眾損逾2.5兆購買力 漲最兇是「它」至少36%起跳
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-05 12:26
全美零售業協會 (NRF) 在美國大選投票日前夕發布最新報告示警，川普的關稅政策恐引發服裝、傢俱、家用電器、鞋類跟旅行用品價格大幅上漲，每年恐損失 780 億美元 (約 2.51 兆台幣) 購買力。這項研究再次提醒市場川普強硬貿易政策恐使經濟與產業再次迎來通膨的影響。
這項研究對經濟和產業進行分析並警告說，川普在貿易問題上的強硬立場將對通貨膨脹產生影響。
川普曾稱將對所有進口商品徵收 10% 或 20% 的關稅，並將中國的稅率定在 60% 至 100% 之間，川普周一 (4 日) 又表示，若墨西哥不更嚴格管理邊境，將對其加徵 25% 關稅。
NRF 指出，在這兩種情況下，川普關稅幾乎讓該協會研究的所有六種零售類別價格出現兩位數漲幅，像是服飾價格恐上漲 12.5% 至 20.6%，一條原價 80 美元的男性牛仔褲將變成 90 美元到 96 美元。
根據美國勞工統計局數據，漲價後將擠壓消費者的預算，尤其是低收入家庭，每月在服裝上的支出是高收入家庭的三倍。
NRF 報告還發現，玩具價格漲幅最大，介於 36.3% 至 55.8% 之間，且川普如果普徵關稅又對中國徵收特別高的關稅，零售商品變貴將使得購買力下降 460 億美元。
穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 向《CNBC》，川普提出的廣大關稅將對美國家庭產生巨大的增稅作用，因為他們將為所有進口商品支付更多的錢，購買力遭削弱，進而嚴重影響他們的支出和整體經濟。
NRF 上月也預測，今年 11 月至 12 月美國假期銷售額將成長 3.5% 至 9890 億美元，這是六年來的最低水準。
過去幾年，美國消費者變得節儉起來，越來越多人希望透過抑制非必要支出來限制支出，這打擊了美國零售商和消費品公司的銷售。
NRF 負責供應鏈和海關政策的副總裁 Jonathan Gold 說：「零售商嚴重依賴進口產品和製造零件，這樣他們才能以合理的價格為客戶提供各種各樣的產品。 」
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