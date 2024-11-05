封關民調出爐！賀錦麗全美支持度51%領先川普47% 但在獨立選民落後5個百分點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-05 10:00

‌



根據美國全國公共廣播電台 (NPR)、美國公共電視台 (PBS) 和 Marist 民調中心最新民調，在美國所有各州可能投票的選民中，美國副總統、民主黨候選人賀錦麗以 51$ 支持度領先共和黨總統候選人川普的 47%，4 個百分點的領先幅度超出民調 3.5% 個百分點的誤差範圍，其餘 2% 則將投給其他候選人。

民調顯示，川普在獨立選民支持率方面領先賀錦麗，為 51% 對 46%。與此同時，49% 受訪者認為川普將在大選中勝出，46% 認為賀錦麗將當選。

‌



在潛在白人選民的支持率方面，川普以 54% 支持率領先賀錦麗的 45%，而賀錦麗在非白人受訪者中佔據優勢，以 63% 大勝川普的 32%。

在 1997 年至 2012 年出生的 Z 世代、1984 年至 2000 年出生的千禧市代和 1946 年至 1964 年出生嬰兒潮世代的受訪者中，逾半支持賀錦麗，而 1900 年至 1925 年出生的偉大一代及 1928 年至 1945 年出生的安靜一代則支持川普，支持率達 53%。

賀錦麗在女性支持率上也以 55% 勝過川普的 44%，但差距從 10 月的 18 個百分點縮小至 11 個百分點，而在男性支持率上，賀錦麗大幅縮小與川普的差距，僅以 4 個百分點落後給川普的 51%，遠遠低於 10 月調查時的落後 16 個百分點。

然而，在種族方面，最新民調發現自上次大選以來，兩位候選人的支持率略有改變。在白人選民中，川普以 54% 對 45% 領先賀錦麗，但這一差距比 2020 年川普在該群體中的 12 個百分點領先幅度略有縮小。

相反地，賀錦麗在黑人和拉丁裔選民中的支持度有所下降，較 2020 年分別下降 8 個百分點和 2 個百分點。

另據佛州大學選舉實驗室數據，目前已有 7800 萬美國選民已經投票，另有三分之一的選民表示，他們打算在選舉當天親自投票，其中包括 40% 川粉。

在已經投票的人中，賀錦麗以 56% 領先川普的 42%，但在尚未投票的選民中，53% 打算投給川普，45% 的人支持賀錦麗。