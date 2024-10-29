2035年全面布建智慧電表！台電：已安裝300萬具 涵蓋全台8成用電量

有關今 (29) 日立委關切智慧電表建置進度，台電表示，今 (2024) 年 6 月已突破 300 萬具，達成今年預定目標，已能涵蓋全台用電量的 8 成，未來也將以每年 100 萬具的速度逐年安裝，目標在 2035 年前完成智慧電表全面布建。針對部分已安裝電表但尚未安裝通訊模組的用戶，已要求承攬商加速安裝，用戶若有用電異常情形，台電亦可透過現場讀表的方式分析掌握。



台電指出，高壓用戶已於 2013 年全面布建完成，2.5 萬戶的用電量就占全台 6 成，低壓用戶的數量遠超過高壓用戶，約有 1,450 萬戶，目前布建規劃主要採區塊安裝，原則上以用電量較大或較具有節電潛力等地區為優先。如果用戶申請使用時間電價、需量反應方案，或住家有設置再生能源併網時，台電也將會主動協助換裝。



台電進一步指出，智慧電表不僅是記錄用電，更能即時回報用電狀況，透過分析和管理用電模式及數據，結合多元應用服務，以利用戶自主用電管理，進而具體落實節能。針對立委提到部分已安裝智慧電表沒有網路功能。