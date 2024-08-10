〈熱門股〉外資勤回補 台光電爆量站回月線周漲6.29%

台光電 2024 年上半年營收達 283.5 億元，毛利率 28.12%，年增 3.35 個百分點，2024 年上半稅後純益 41.41 億元，年增 1.8 倍，每股純益高達 12.83 元。台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，規劃在 2025 年在海外再擴充 25% 新產能。