〈熱門股〉外資勤回補 台光電爆量站回月線周漲6.29%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-10 09:30
專業 CCL(銅箔基板) 廠台光電 (2383-TW)2024 年第二季稅後純益 24.3 億元，每股純益為 7.08 元，創單季歷史新高，2024 年上半稅後賺 41.41 億元，每股純益 12.83 元，7 月營收創新高，本周獲外資買盤力挺，股價逆勢上漲 6.29%，收在 439.5 元，重新站回月線之上。
台光電 2024 年上半年營收達 283.5 億元，毛利率 28.12%，年增 3.35 個百分點，2024 年上半稅後純益 41.41 億元，年增 1.8 倍，每股純益高達 12.83 元。台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，規劃在 2025 年在海外再擴充 25% 新產能。
台光電本周獲外資回補張數高達 4589 張，股價逆勢上漲 6.29%，收在 439.5 元，並重新站回月線之上，8 月 9 日 MACD 翻上零軸之上，如量能持續放大，將挑戰季線的 448 元。
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