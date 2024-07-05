台光電6月及Q2營收雙創新高 加大產能擴充腳步

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 19:00

大幅度擴充海外產能以應需求的 CCL(銅箔基板) 台光電 (2383-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年第二季單月營收都站穩 50 億元大關，6 月及第二季營收同創歷史新高， 2024 年上半年營收 283.5 億元，年增達 71.42%。

台光電 2024 年 6 月營收 52.46 億元，創新高，月增 2.03%，年增 62.65%；而 2024 年第二季營收 154.49 億元，創新高，季增 19.73%，年增 68.28%；2024 年 1-6 月營收 283.5 億元，年增達 71.42%。

台光電 2024 年第一季營收 129.02 億元，創新高，毛利率 28.97%，季增 0.63 個百分點，年增 7.61 個百分點，單季稅後純益高達 19.78 億元，與上一季相當，年增 3.12 倍，創同期新高，每股純益達 5.76 元。主因為各類伺服器、高階網通產品及 5G 電信材料出貨大增所致。

台光電指出，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠以外，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市佔率的表現。各類伺服器、交換器及 5G 電信產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。