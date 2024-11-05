研揚與新加坡UGUARD結盟 強化網安解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-05 18:42

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工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (5) 日宣布，與新加坡商 UGUARD NETWORKS(崴遠科技) 策略結盟成為全球策略夥伴，共同推動網路解決方案，結合雙方技術與市場優勢，來為全球企業強化網路效能，提供更安全的網路防禦解決方案。

研揚表示，UGUARD 在資安領域是全方位網路服務的公司，致力於不斷創新 WAN 和資安威脅情資方面的產品研發，提供全球企業最好的網路安全解決方案，讓使用者以最輕鬆的部署及操作解決網路環境問題，並減少人力成本，增加團隊營運效率，強化企業資訊安全。

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UGUARD 的執行長 Jason Yen 表示，在當今數位化高度發展的時代，全球範圍內的網路安全挑戰日益加劇，隨著網路攻擊的複雜性和頻率不斷增加，各國企業與組織面臨著前所未有的威脅。

為應對全球網路攻擊的局勢，UGUARD NETWORKS 和研揚攜手合作，致力於合作「全球威脅情資」即時性、可靠性、來源性、更安全、高效的網路解決方案，這次的合作不僅強化了網站的防禦能力，也為保障數據隱私、提升全球網路的整體韌性提供了堅實的基礎。

此次研揚與 UGUARD 策略聯盟，主要為研揚網通產品 FWS-7541 和 FWS-7840 兩款產品進行網路及安全防護的性能測試，兩款機種皆通過 UGUARD 認證。