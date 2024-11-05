【量大強漲股整理】老AI果真動起來，有機會成為Q4主流?貨櫃航運有機會延續買盤?
鉅亨研報 2024-11-05 18:16
加權指數，今日開低走高，終場上漲 141.40 點，收在 23106.79 點，成交量微增至 3284.78 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 93.14 億元，投信買超 52.42 億元，自營商賣超 53.3 億元，三大法人買超 92.25 億元 ，其中，外資由賣轉買，投信連買五日，自營商連賣六日。
美股四大指數下跌，市場準備迎接美國的總統大選，(NVDA-US)輝達將取代 (INTC-US) 英特爾成為道瓊 30 檔成分股，英特爾拉回，美股收低，投資人準備迎接選出新總統以及 Fed 將宣布其政策聲明，民調顯示選情緊繃，選舉結果可能需要數天時間才能確定，「川普交易」回吐，因近期民調顯示賀錦麗在愛荷華州領先，10 年期美債殖利率和比特幣下跌，羅素 2000 指數上漲 0.73%，隨著殖利率下滑，小型股受益於較低利率而上漲，道瓊下跌 257 點，那斯達克與費半分別下跌 0.3% 與 0.5%，AI 龍頭輝達市值一度上攻 3.36 兆美元，超越 (AAPL-US) 蘋果 3.33 兆，指標股輝達小漲 0.8、(TSM-US)台積電 ADR 下跌 0.7%、蘋果跌 0.4%；台股今天早盤電子與金融熄火，指數最低至 22849.83 點、跌約 116 點，隨 (2330-TW) 台積電，翻紅撐盤、機器人概念股多檔漲停，指數翻紅最高衝上 23178.8 點，隨後漲勢收斂，台股今日呈現開低走高，終場終場大漲 141 點
收在 23106 點，量能增至 3284 億，今日收量增紅 K 棒，台股如預期，呈現【先蹲後跳】格局。
權值股方面，晶圓代工廠 (2330-TW) 台積電，上漲 0.96%，收在 1050 元，日線呈現三連紅走勢，(2317-TW)鴻海，平盤作收，收在 214 元，(2454-TW)聯發科，收在 1290 元狹幅震盪，人工智慧晶片大廠 (NVDA-US) 輝達 4 日在美股盤中市值超越 (AAPL-US) 蘋果，再次成為全球市值最高的企業，帶動台股 AI 族群走勢，其中 11/7AI 及機器人技術論壇，佳螢點名預告帶動相關 AI 股、機器人族群走高!
矽光子題材再度回神，經濟部已應美方的要求，將矽光子封裝技術，列為禁止輸出至中國大陸的項目，若後續美方禁止 1.6T 光收發模組及 CPO 等關鍵零組件輸入中國大陸，台廠有機會獲轉單效益，先前佳螢就公開預告，再度驗證! 光通訊指標股 (3450-TW) 聯鈞，市場資金點火，盤中大漲逾 + 8% 以上，再創波段新高! 先前提到 Q1 已順利轉虧為盈下，轉機性，爆發性更強! 本波也大賺 + 235%；
昨日點名預告，昨日點名預告美國 CSP(雲端服務供應商)大廠財報出爐，(AMZN-US) 亞馬遜、(META-US)Meta、(MSFT-US) 微軟，皆在財報會議上指出，將持續擴大 AI 投資，明 (2025) 年資本支出擬進一步擴大，相對 AI 伺服器組裝廠包括 (2317-TW) 鴻海、(2382-TW)、廣達 (6669-TW) 緯穎、(2356-TW) 英業達、神達(3706) 皆受惠。點名預告的 AI 伺服器相關股再度點火，(3231-TW) 緯創，上漲逾 2.16%，(2382-TW) 廣達 (2382-TW) 漲 1.44%，通通領先預告。
機器人概念股表現強勢，(8374-TW) 羅昇、(4562-TW) 穎漢，亮燈漲停，分別鎖在 138 元、69 元，(2359-TW) 所羅門，也有 + 4.3% 漲幅，(2365-TW) 昆盈，也有 + 2.35% 漲幅，個股呈現輪動現象。
CPO 黑馬股【3450 聯鈞】+8% 會員大賺 + 235%
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